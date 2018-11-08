У Камеруні звільнили викрадених бойовиками учнів християнської школи

79 учнів пресвітеріанської школи, які були викрадені в англомовному регіоні Камеруну п'ятого листопада, були звільнені.

Про це розповів міністр комунікації країни Ісса Бакарі Тчирома, повідомляє "ТСН".

"Всі 79 школярів були звільнені", - заявив він.

Водночас міністр не навів жодних деталей обставин, за яких діти були звільнені.

5 листопада бойовики зі зброєю викрали близько 80 школярів зі школи, яка розташована у столиці Північно-Західного регіону місті Баменда. Згодом з’явилося відео, на якому 11 хлопчиків називають свої імена та назву школи, з якої їх викрали, та заявляють, що це зробили англомовні сепаратисти із угруповання Amba Boys.

Подібне викрадення стало наймасштабнішим в історії Камеруну та всього за день до інавгурації президента Поля Бія, який починає вже свій сьомий термін та керує франкомовною країною від 1982 року. Англійська частина Камеруну Бію вважає диктатором, на тлі чого і розгортаються періодичні конфлікти та сепаратистські настрої. Перед початком сьомого терміну 85-річний президент пообіцяв проводити політику децентралізації для вирішення проблем в англомовних регіонах країни.