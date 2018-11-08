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В Індії під час свята вогнів постраждали 50 осіб

10:03, 08 листопада 2018
Світ
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Свято Дівалі в Індії / PlanetofHotels

П'ятдесят осіб отримали травми в індійському місті Хайдарабад (штат Телінгана) під час святкування головного свята року – Дівалі, також відомого як «фестиваль вогнів».

Як повідомляє російське інформагентство з посиланням на IANS, за інформацією медиків, постраждалі надходили до лікарень протягом усього вечора середи та в четвер вранці. Стан восьми осіб оцінюється як критичний.

Однією з найбільш постраждалих стала 65-річна жінка, яка прямувала додому, коли їй в обличчя влучив запущений місцевими жителями феєрверк.

В одному з районів сусіднього штату Андхра-Прадеш через небезпечне використання петард і феєрверків сталася пожежа, в результаті якої повністю згоріли чотири житлових будинки.

Дані про загиблих до цього часу відсутні.

Дівалі вважається в Індії головним святом року. Традиційно в цей день послідовники індуїзму, буддизму і джайнізму прикрашають будинки і вулиці яскравими гірляндами та ліхтариками, які символізують перемогу добра над злом. Дівалі часто порівнюють із європейським Новим роком, хоча суворої відповідності між цими двома святами немає.

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