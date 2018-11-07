У Єгипті 3 тисячі церков не отримали дозвіл легалізувати свої будівлі

У Єгипті понад 3 000 церков все ще чекають юридичного визнання від уряду згідно з законом, прийнятим два роки тому.

У 2016 році в Єгипті був прийнятий закон, що надає усім християнам право будувати і ремонтувати будівлі церков. У жовтні цього року Watani International повідомило, що із 3 730 заявок від незареєстрованих громад було схвалено лише 340, повідомляє Християнський мегапортал invictory.com з посиланням на The Christian Post.

Правозахисники розкритикували єгипетський закон, тому що він дає право губернаторам відмовити в будівництві, і представники церков не можуть оскаржити це рішення. Також відповідно до закону кількість церков має відповідати кількості християн у районі.

У міжнародній благодійній організації «Фонд Варнава» повідомили про більш ніж 3 000 церков, які все ще чекають урядового дозволу. В організації зазначили, що до закону 2016 року церквам було надзвичайно важко отримати офіційний дозвіл на будівництво або ремонт церковного майна.