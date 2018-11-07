Гравці бразильської футбольної команди вдягли форму з іменами 11 жертв синагоги у Піттсбурзі

Гравці однієї з найвідоміших футбольних команд Бразилії під час матчу носили уніформу з іменами 11 жертв стрілянини у Піттсбурзі.

Кожен з 11 гравців команди Corinthians Paulista під час матчу чемпіонату Бразилії з футболу проти Botafogo у Сан-Паулу, що пройшов 4 листопада, носив пам'ятні футболки, повідомляє Jewish Telegraphic Agency.

«Різанина в Піттсбурзі під час єврейської релігійної служби завдала шкоди нашим фундаментальним цінностям», – сказав у посланні президент Corinthians Андрес Санчес. - Ось чому ми прийняли рішення вшанувати жертв цього ірраціонального акту насильства і закликати всі народи співіснувати в гармонії і повазі один до одного».

У партнерстві з єврейською федерацією Сан-Паулу футболки будуть виставлені на аукціон, а зібрані гроші підуть на будівництво пам'ятника проти нетерпимості. Решта будуть пожертвувані Ten Yad, єврейській благодійній організації, що бореться з голодом у Бразилії.

Злочинець увійшов у синагогу «Древо Життя» у Піттсбурзі 27 жовтня, під час суботньої ранкової служби і вбив 11 членів різних громад, які там молилися.