У Німеччині 94-річний колишній охоронець нацистського табору СС постав перед судом

Сьогодні, 6 листопада, 94-річний колишній військовослужбовець СС постав перед німецьким судом за звинуваченням у співучасті у вбивстві за передбачувані злочини, вчинені протягом багатьох років, коли він служив охоронцем у концентраційному таборі нацистів Штуттхоф.

Йоганн Ребоген був доставлений до суду округу Мюнстера в інвалідному кріслі, з дерев'яною палицею та портфелем на колінах, повідомляє The New York Times.

Він здавався настороженим і уважним, коли головуючий суддя Райнер Бракхейн задавав йому запитання, він відповідав лаконічними реченнями.

Ребоген працював охоронцем у таборі на сході від Данцига, який сьогодні є польським містом Гданськ, з червня 1942 року до початку вересня 1944 року. Немає жодних доказів, що пов'язують його з конкретним злочином, але у Штуттхофе були вбиті понад 60 000 людей, і прокурори стверджують, що, будучи охоронцем він був причетний щонайменше до сотень смертей.

Державний службовець, який вийшов у відставку, не виявив жодної реакції, коли прокурор Андреас Брендель прочитав звинувачення проти нього, докладно виклавши жахливі способи вбивства в'язнів у Штуттхофе.

Ребоген, колишній штурман СС, не заперечує, що служив у таборі під час війни, але говорить слідчим, що він не знав про вбивства і не брав участі в них.

На знак поваги до його віку і здоров'я суд обмежується максимум двома годинами в день не більше двох днів підряд. У той же час, оскільки йому було менше 21 року під час його передбачуваних злочинів, він постає перед судом по справах неповнолітніх і буде засуджений до позбавлення волі на строк не більше 10 років.

Родичі сімнадцятьох жертв Штутхофа, які вижили, приєдналися до суду в якості співпозивачів, але Брендель сказав, що неясно, чи буде хто-небудь з них особисто давати показання через їх вік.