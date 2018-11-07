На Стіні Плачу люди помітили "знамення кінця світу"

На YouTube-каналі Western wall news з'явилося відео зі змією, яка намагається зловити голуба на Стіні Плачу в Єрусалимі.

Як повідомляє "Сьогодні", плазуна забрав зі Стіни професійний змієлов.

Паломники, які перебували там на час інциденту, сприйняли те, що трапилося як знак про наближення кінця світу.

На кадрах видно, як на Стіні з'являється великий змій. Він налякав голуба, який сидів поруч, і багатьох паломників. Очевидці зняли інцидент на відео.

Віруючі, які бачили появу змія, стверджують, що стали свідками апокаліптичного знамення.