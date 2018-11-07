У Греції перестануть платити зарплати священикам

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас і Предстоятель Грецької Православної Церкви Блаженніший Ієронім досягли попередньої угоди, згідно з якою близько десяти тисяч священиків і допоміжного персоналу не будуть отримувати зарплату від імені держави.

Про це повідомляє Newsone.ua з посиланням на Reuters.

Відомо, що в рамках нинішньої системи зарплати священикам сплачуються безпосередньо з державного бюджету, як і всім державним службовцям. У рік на зарплату священиків йде близько €200 млн.

Водночас досягнута угода передбачає, що в майбутньому держава направлятиме щорічно субсидію у спеціальний церковний фонд для виплати зарплати священикам. Цей крок означає, що священики більше не будуть вважатися державними службовцями, а розподіляти їм зарплати з цього фонду буде Церква.

Також в угоді передбачено врегулювання багаторічного спору про власність між грецькою державою і Церквою, яка є одним із найбільших власників нерухомості в країні. Ціпрас пояснив, що новий фонд буде створений спільно церквою і державою, а остання зможе користуватися власністю Церкви.

Угода має бути схвалена кабінетом міністрів, парламентом і церковними лідерами.

Між тим деякі грецькі священики вже заявили, що вони будуть боротися з будь-якими спробами позбавити їх статусу держслужбовців.