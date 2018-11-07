100 тисяч євангелічних громад приєдналися до молитви за переслідувану Церкву

100 000 громад по всьому світу і мільйони християн об'єдналися у День молитви за гнану Церква у неділю, 4 листопада.

Всесвітній євангельський альянс (WEA) за підтримки інших правозахисних організацій вперше провів Міжнародний День молитви за гнану Церква (IDOP) 20 років тому, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на The Christian Post.

За словами Годфрі Йогараджа, виконавчого директора Комісії з релігійної свободи WEA, завдання заходу – розповісти християнам у всьому світі про проблему гонінь.

«Ми сподіваємося, що IDOP надихне всіх відгукнутися на потреби людей, які страждають, — сказав Йогараджа. – Також ми сподіваємося, що IDOP надихне тих, хто постраждав від гонінь і нагадає про те, що вони є частиною глобальної сім'ї віруючих, які їх підтримують».

Кожен рік тема заходу змінюється. У 2018 році тема Дня молитви — «Почуй їх крик».

Правозахисна організація Open Doors США у січні опублікувала звіт, згідно з яким близько 215 тисяч християн по всьому світу зазнають переслідувань через свої переконання.

Open Doors USA повідомила, що понад 3 000 християн були вбиті у 2017 році за свою віру. Близько 800 церков піддалися нападам.