Влада Італії за рішенням суду може стягнути з Католицької Церкви до 5 млрд євро

Влада Італії має стягнути з Католицької Церкви кошти, які не були сплачені з податку на нерухомість за період з 2006 по 2011 роки.

Таке рішення прийняв Європейський суд. За експертною оцінкою йдеться про чималу суму - у чотири-п'ять мільярдів євро, повідомляє euronews.com.

Відзначається, що кілька років тому європейські судді прийшли до висновку, що повернути кошти заднім числом неможливо. Але тепер вони скасували вердикт.

На цей час Церква в Італії звільнена від сплати податку на нерухомість у разі, якщо належні до Церкви об'єкти використовуються у некомерційних цілях. Під цю статтю підпадають лікарні та школи для незаможних: установи, від яких Церква не отримує дохід.

Секретар Єпископської конференції Італії Стефано Руссо визнав, що Церква повинна платити податок на нерухомість, якщо мова йде про комерційні об'єкти, зокрема про готелі або платні школи і клініки, які перебувають у власності Католицької Церкви.