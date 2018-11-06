У лютому Ватикан та РПЦ обміняються візитами

Делегації Руської Православної Церкви та Святого престолу здійснять взаємні візити у лютому, до третьої річниці першої в історії зустрічі Патріарха Кирила і папи Римського, заявив апостольський нунцій у РФ Челестіно Мильоре.

Про це повідомляє "Благовіст-інфо".

«У лютому буде відзначатися три роки із зустрічі в Гавані, у Москві, звичайно, буде делегація з Ватикану, і російська делегація (приїде до Рима – ред.). І там будуть також збори двосторонньої комісії з культури», — заявив він, охарактеризувавши відносини між церквами як «дуже насичені».

Перша в історії зустріч предстоятеля Руської Православної Церкви Патріарха Кирила і Папи Римського Франциска пройшла в лютому 2016 року на Кубі.

Наприкінці жовтня голова відділу зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ) Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон відвідав Рим з робочим візитом. У ході поїздки він провів зустріч із Папою Римським Франциском, на якій була порушена тема церковної ситуації в Україні.