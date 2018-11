У Великобританії відзначили День молитви за ЗМІ

Британська організація християнських журналістів Christians in Media виступила з ініціативою заснувати день, коли християни всього світу спільно молитимуться за засоби масової інформації та журналістів, які там працюють.

Цього року День молитви про ЗМІ (англ. Day of Prayer for the Media) пройшов у неділю 4 листопада, повідомляє "Благовіст-інфо".

«Можна любити чи ненавидіти ЗМІ — вони відіграють надзвичайно важливу роль у нашому житті, — заявляють організатори акції у зверненні, опублікованому на сайті події. — У своїх кращих проявах засоби масової інформації надають можливість висловитися тим, хто позбавлений права голосу, закликають до відповіді сильних світу цього і заявляють про несправедливі діяння, у той же час розважаючи нас і інформуючи нас».

Люди, які працюють у ЗМІ, і прагнуть нести своїм читачам, глядачам і слухачам правдиву інформацію, потребують підтримки, нагадують організатори.

За словами організаторів, День молитви за ЗМІ потрібен для того, щоб віруючі люди висловилися за чесну, достовірну і точну журналістику. Ця акція потрібна також тим християнам, які працюють у різних ЗМІ і переймається проблемами сучасного суспільства, щоб надихнути їх створювати матеріали, які проливають світло на те, що відбувається.