У Ватикані покажуть картини з Третьяковської галереї

Роботи Казимира Малевича, Михайла Врубеля, Іллі Рєпіна та інших майстрів покажуть у Ватикані

Вхід на виставку буде безкоштовним, повідомляє російське інформагентство.

«19 листопада відкриваємо виставку в Музеї Ватикану, в крилі Карла Великого, галереї колонади собору святого Петра. Це виняткова за рівнем і задумом виставка, яка була для нас величезною віхою. Перший раз у складі виставки близько 40 творів із постійної експозиції Третьяковської галереї. Третьяковська галерея надасть для проекту 47 робіт, а загальне число пам'яток на виставці - 54 експонати», - сказала гендиректор Третьковки Зельфіра Трегулова в рамках мультимедійного відеомосту Москва - Ватикан.

Відзначається, що ДТГ вперше розлучається одночасно з настільки значним корпусом робіт зі своєї постійної експозиції.

На виставці представлять «Явлення Христа народу» Олександра Іванова, ікони «Хрещення» і «Преображення», а також «Трійцю» Паїсія.

Крім цього, картина «Невтішне горе» Івана Крамського буде представлена навпроти ікони «Не ридай Мене, Мати», а його ж «Христос у пустелі» - поряд з «Христос у темниці», дерев'яною скульптурою XVII століття з Пермі.

Іншими експонатами стануть «Богоматір Кіккська» Симона Ушакова, «Над вічним спокоєм» Ісаака Левітана, «Чорний квадрат» К. Малевича, «Голгофа» Миколи Ге, «Демон (сидить)» М. Врубеля, «Трійця» Наталії Гончарової, «Купання червоного коня» Кузьми Петрова-Водкіна, «Перед сповіддю» В. Рєпіна і твори інших майстрів.

Іншими учасниками огляду стануть Руський музей, Музей Андрія Рубльова, музеї Вятки, Іваново, Пермі та інші.

Виставка «Руський шлях. Від Діонісія до Малевича» триватиме з 19 листопада по 16 лютого 2019 року. Вона стане відповіддю на проект Музеїв Ватикану, розпочатий восени 2016 року в Третьяковській галереї.