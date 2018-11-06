У Вірменії не проводитимуть форум ЛГБТ-християн

У Вірменії не буде проведено "XI форум ЛГБТ-християн Східної Європи та Центральної Азії".

Про це заявив начальник поліції Вірменії Валерій Осіпян, повідомляє російське інформагентство.

"Враховуючи певні ризики, подібний форум у Вірменії проводитися не буде", - сказав він журналістам, відмовившись від подальших коментарів.

Планувалося, що форум відбудеться в Єревані 15-18 листопада. Його організатором у Вірменії виступала неурядова організація "Нове покоління".

Раніше Вірменська Апостольська Церква засудила можливість проведення ЛГБТ-форуму у Вірменії. Крім того, ряд громадських організацій готували акції протесту у зв'язку з проведенням цього заходу в країні.