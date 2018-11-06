У Вірменії не проводитимуть форум ЛГБТ-християн
14:17, 06 листопада 2018Світ
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Вірменія, ілюстрація / Hightech.fm
У Вірменії не буде проведено "XI форум ЛГБТ-християн Східної Європи та Центральної Азії".
Про це заявив начальник поліції Вірменії Валерій Осіпян, повідомляє російське інформагентство.
"Враховуючи певні ризики, подібний форум у Вірменії проводитися не буде", - сказав він журналістам, відмовившись від подальших коментарів.
Планувалося, що форум відбудеться в Єревані 15-18 листопада. Його організатором у Вірменії виступала неурядова організація "Нове покоління".
Раніше Вірменська Апостольська Церква засудила можливість проведення ЛГБТ-форуму у Вірменії. Крім того, ряд громадських організацій готували акції протесту у зв'язку з проведенням цього заходу в країні.
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