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У Вірменії не проводитимуть форум ЛГБТ-християн

14:17, 06 листопада 2018
Світ
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Вірменія, ілюстрація / Hightech.fm

Про це заявив начальник поліції Вірменії Валерій Осіпян, повідомляє російське інформагентство.

"Враховуючи певні ризики, подібний форум у Вірменії проводитися не буде", - сказав він журналістам, відмовившись від подальших коментарів.

Планувалося, що форум відбудеться в Єревані 15-18 листопада. Його організатором у Вірменії виступала неурядова організація "Нове покоління".

Раніше Вірменська Апостольська Церква засудила можливість проведення ЛГБТ-форуму у Вірменії. Крім того, ряд громадських організацій готували акції протесту у зв'язку з проведенням цього заходу в країні.

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