В Естонії до повторного відкриття нарвського Олександрівського собору готують музичне шоу

Легендарний нарвський Олександрівський собор Естонської євангелічно-лютеранської церкви готується до повторного відкриття 13 листопада. На цей раз – музичного.

Головний зал Олександрівської церкви знову відкриється для відвідувачів. Його приведуть до ладу, убезпечивши і ліквідувавши загрозу обвалу. У приміщенні буде встановлено тимчасове опалення, сучасне звукове та світлове обладнання для відеоінсталяції під куполом церкви, яка розповість історію Нарви, повідомляє Rus.Postimees.

Під час світлового шоу, що отримало назву «Небо над Нарвою», під склепіннями церкви виникнуть чарівні картини. Глядачі зможуть спостерігати за подіями із зручних крісел, повідомляють організатори. Слідом за цим музиканти з Естонії та Росії виконають найкращі твори. Голоси і звуки звучатимуть зовсім особливо під склепінням храму з його приголомшливою акустикою.

Останнім часом храм згадувався у ЗМІ виключно у зв'язку зі скандалом 2015 року, коли прихід Олександрівської лютеранської церкви Нарви збанкрутував. Через рік кредитори виставили будинок на аукціон, і в червні 2016 року держава прийняла рішення викупити банкротне майно нарвського собору. І ось, нарешті, за два роки, церковна будівля готується до повторного відкриття, на цей раз – музичного.

У період з 13 по 16 листопада в Олександрівській церкві з нагоди відновлення її діяльності відбудуться чотири концерти, організовані Eesti Kontsert. У програмі – виступ солістки московського театру «Нова опера» Наталії Креслиної, петербурзького ансамблю The Pocket Symphony, камерного хору Collegium Musicale, піаніста Калле Рандалу, Естонського національного чоловічого хору (RAM) і духового оркестру Департаменту поліції і прикордонної охорони.