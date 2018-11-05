Актор Василь Лановий допомагає відновити згорілий храм

У понеділок 5 листопада популярний актор Василь Лановий приїхав у село Смотрова Буда Клинцівського району Брянщини (Росія) – там він допомагає відновлювати храм на честь Святителя Миколая Чудотворця.

Для 84-річного прославленого актора Смотрова Буда стала близьким місцем з 2014 року. Він не раз бував у селі – приїжджав дивитися за ходом відновлювальних робіт у церкві, розповів портал Клинці.Інфо.

Відомий актор фінансує будівництво, для чого влаштовує благодійні концерти і зустрічі.

Церква в клинцівському селі згоріла у 1991 році, і чотири роки тому її почали відновлювати. Про біду з храмом народному артисту СРСР Василю Лановому розповіла його продюсер Антоніна Журавльова. Вона родом із цього села. У цій церкві її хрестили. Почувши її розповідь, Василь Семенович теж вирішив приєднатися до доброї справи.

Сам артист розповідав у ЗМІ про особливе ставлення до брянському краю. Свого часу на нього велике враження справила пісня «Шумів суворо брянський ліс».

– Незабаром я опинився на батьківщині цієї пісні і на власні очі переконався у величі краю, де ворог втрачає свою силу.