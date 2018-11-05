Опубліковані фото найбільшого дерев'яного храму в світі

Храм Істини в Таїланді має статус найбільшого в світі дерев'яного храму, будівництво якого відбувалося без єдиного цвяха.

Висота побудованого з чотирьох цінних порід дерева Храму Істини становить 105 метрів, повідомляє "Максимум".

Храм був зведений на березі моря на найвищому місці, щоб протистояти палючим променям сонця і силі морського вітру. Кожен квадратний сантиметр цього воістину дивного витвору мистецтва покритий різьбленими скульптурами з дерева і орнаментами на міфологічні та релігійні сюжети Китаю, Таїланду, Індії і Камбоджі.

Дерев'яний храм Істини уособлює східну філософію, древнє бачення світу і древні знання. Головне його завдання – допомогти людям зрозуміти життя минулих поколінь, принципи життєвого циклу, відповідальність людини, взаємини із всесвітом і загальне прагнення до утопії.