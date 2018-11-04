У Франції єпископи зустрілися з жертвами священиків-педофілів

У Люрді, на південно-заході Франції, пройшла перша зустріч жертв сексуальних зловживань з боку священнослужителів з 118 ієрархами Римсько-католицької церкви.

Розмова проходила за закритими дверима. Всього було організовано чотири групи, у кожній з яких брали участь 30 єпископів, повідомляє euronews.com.

"Примирення стане підсумком цього шляху, але поки я до нього не готовий. Ми представляємо всіх постраждалих і багато з них ще не готові пробачити. Тому сьогодні тут я відчував деяку незручність", – каже Олів'є Савиньяк, один з учасників зустрічі, постраждалий від священика-педофіла в 1993 р.

Комісію по боротьбі з педофілією в католицькій церкві Франції очолює Люк Кріплення, єпископ Ле-Пюї-ан-Веле:

"Ця зустріч не була заключною, це тільки початок. Не потрібно думати, що як тільки ми тут поговоримо, всі заспокояться. Навпаки: ще багато має, як я сподіваюся, статися".

Педофільські скандали продовжують стрясати Римо-католицьку церкву, в тому числі у Франції, де минулого тижня розкрилися нові випадки розтління малолітніх у Вандеї у період з 1950 по 1979 р.