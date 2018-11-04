Уряд Пакистану вніс християнку Асію Бібі до списку «невиїзних» громадян

Уряд Пакистану уклав угоду з ісламістською політичною партією, щоб зупинити можливий від'їзд з країни Асії Бібі, жінки-християнки, раніше засудженої на смерть «за богохульство», днями виправданою.

Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на Сatholic Нerald.

Після спалаху протестів у Пакистані проти виправдання Асії Бібі уряд, як повідомляється, почав процес, у результаті якого її ім'я буде додано до списку людей, яким заборонено залишати країну.

Згідно з даними пакистанського видання «Dawn», уряд уклав угоду з ісламістською політичною партією «Техрік-і-Лаббаїк Пакистан» (TLP), яка координувала протести проти звільнення Асії Бібі.

Тисячі розгніваних демонстрантів нещодавно вийшли на вулиці у великих містах — Ісламабаді і Лахорі, вимагаючи звільнення Бібі.

За повідомленням видання «Dawn», в обмін на те, що партія TLP припинила протести, уряд погодився переглянути апеляцію про виправдання Асії Бібі і почати процес розміщення її імені у «контрольному списку» громадян, що завадило б їй покинути країну,

Асія Бібі не з'являлася публічно після її виправдання через протести і побоювань з приводу її безпеки.