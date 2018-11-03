Кельнський собор прикрасили зображенням Папи Франциска

Оздоблення Кельнського собору прикрасила горгуля з зображенням Папи Франциска.

Фігурка усміхненого понтифіка прикрасила головний портал собору, повідомляє "Седмиця" з посиланням на інформаційне агентство «SIR».

Зображати різних знаменитих особистостей у готичних соборах Європи серед статуй, барельєфів і вітражів стало традицією від часів Середньовіччя.

В Італії організації, що займаються такого роду роботами в соборах, називають словом «opera». У німецькому Кельні аналогом такої структури є Dombauhütte— організація, що об'єднує асоціації всіх тих, хто працює над утриманням та доглядом за собором.

Dombauhütte вирішило встановити в Кельнському соборі фігуру Папи Франциска. Це маленька горгулья, що зображає усміхненого понтифіка на головному порталі знаменитого храму.

«Це всього лише декоративна горгулья, вона не служить водостоком, тому немає води», — сказав майстер-будівельник Петер Фюссених (Peter Füssenich), представник Dombauhütte, в інтерв'ю кельнській газеті «The Express».