В Індії стратять 16 поліцейських за вбивство мусульман
02:11, 03 листопада 2018Світ
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Поліцейські відкрили по мусульманам вогонь з табельної зброї / islam-today.ru
В Індії до смертної кари засуджені 16 співробітників поліції, яких суд визнав винними у вбивстві 42 мусульман.
Примітно, що сталося вбивство ще у 1987 році – судовий процес у Верховному суді країни тривав понад 30 років, повідомляє Islam-today.
Предметом судового розгляду стало зіткнення індусів із мусульманами, прозваний «Хашимпурським геноцидом», у результаті якого загинули 42 мусульманина.
Сталося це в місті Меєрут провінції Хашимпура на півночі Індії, тоді поліцейські відкрили по мусульманам вогонь з табельної зброї. У якості підозрюваних у справі проходили 19 осіб, однак за роки розгляду троє з них померли. Таким чином, визнані винними 16.
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