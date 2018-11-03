В Індії стратять 16 поліцейських за вбивство мусульман

В Індії до смертної кари засуджені 16 співробітників поліції, яких суд визнав винними у вбивстві 42 мусульман.

Примітно, що сталося вбивство ще у 1987 році – судовий процес у Верховному суді країни тривав понад 30 років, повідомляє Islam-today.

Предметом судового розгляду стало зіткнення індусів із мусульманами, прозваний «Хашимпурським геноцидом», у результаті якого загинули 42 мусульманина.

Сталося це в місті Меєрут провінції Хашимпура на півночі Індії, тоді поліцейські відкрили по мусульманам вогонь з табельної зброї. У якості підозрюваних у справі проходили 19 осіб, однак за роки розгляду троє з них померли. Таким чином, визнані винними 16.