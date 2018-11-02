У Єгипті виявили пандус, який використовували для будівництва пірамід

В одному з кар'єрів неподалік від Луксора, де добували алебастр, виявлені сліди пандуса, який, цілком імовірно, використовувався в давнину для підняття великих кам'яних блоків.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на видання Science Alert, приблизний вік знахідки складає 4,5 тис. років.

Конструкція являє собою похилий майданчик, по обидві сторони від якого знаходяться сходи і численні отвори для дерев'яних стовпів. На своєрідні санчата, які утримували прив'язаними до стовпів мотузками, містився алебастровий блок. Коли робітники тягли мотузки, то вони могли переміщати блок по рампі під кутом 20 градусів і більше.

При цьому, наголошується, що алебастр не був основним матеріалом, що застосовувалися при будівництві пірамід, проте його використовували для оздоблення підлог, виготовлення скульптур, саркофагів і елементів інтер'єру. Вчені вважають, що конструкція могла використовуватися і для переміщення кам'яних блоків, з яких, зокрема, будувалися піраміди.