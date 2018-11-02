У Єгипті розстріляли автобус із паломниками-християнами
18:02, 02 листопада 2018Світ
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У результаті 10 людей, включно з трьома дітьми, загинули / ria.ru
Представники коптської церкви Єгипту повідомляють про новий напад на християн у країні.
Як передає "Сьогодні" з посиланням на телеканал "Аль-Хадас", нова атака сталася 2 листопада неподалік від монастиря Святого Самуїла у єгипетській провінції Ель-Мінья.
Повідомляється, що група невідомих напала на колону з трьох автобусів із коптами, які поверталися з паломництва до міста Сохага. Терористи на позашляховику перекрили шлях одного з автобусів і відкрили по ньому вогонь.
У результаті 10 людей, включно з трьома дітьми, загинули і ще півтора десятки були поранені.
У єгипетському МВС вже створили оперативну групу із розшуку та затримання злочинців.
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