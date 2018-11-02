Вірменська Апостольська Церква виступила проти форуму ЛГБТ-християн

Верховна духовна рада Вірменської Апостольської Церкви виступила з різкою критикою у зв'язку з планами провести у Єревані «форум ЛГБТ-християн Східної Європи та Центральної Азії».

Як повідомляє "Благовіст-Інфо", на засіданні, що відбувся 1 листопада в монастирському комплексі Першопрестольного Ечміадзіна, Рада виступила із заявою з приводу ініціативи організувати у Вірменії ЛГБТ-форум, що збентежило вірменську громадськість. У поширеному прес-канцелярією Ечміадзіна документі йдеться, що пропаганда гомосексуальної поведінки загрожує національним і духовним цінностям.

У ході обговорень Верховний Патріарх і Католікос всіх вірмен Гарегін II відзначив: «В останні дні з глибокою стурбованістю дізналися новину про ініціювання гомосексуалістами форуму у Вірменії, що викликало сильне обурення у нашого народу.

Століттями наш христолюбивий народ є носієм заповітної ідеї благословенної Богом сім'ї та зберігачем освячених сімейних цінностей. Священним таїнством богоутвержденної сім'ї, що продовжує життя, диво життя. Господь встановив заповіді та моральні норми для створеної Творцем людини. Сьогодні, однак, робиться спроба представити моральні відхилення і їх відкриту пропаганду в світі людських прав і свобод. Свята Церква Христова висловила свою позицію щодо явища гомосексуалізму, [...] ніколи, однак, не перестаючи надавати пастирську турботу й закликати людей, які опинилися в цьому гріху, виправити свій шлях.

Строго засуджуємо кроки представників ЛГБТ-спільноти за розпалювання конфліктів у суспільстві, будь-яку соціалізацію явища гомосексуалізму та його пропаганду, що є спокусою для нашого молодого покоління та загрозою довговічності нашого народу».

Заява Верховного духовної ради Вірменської Церкви послідувала у відповідь на повідомлення в ЗМІ про проведення у Вірменії 15-18 листопада «форуму ЛГБТ-християн Східної Європи та Центральної Азії». За різними даними для участі в цьому форумі із різних країн у Вірменію приїдуть від 400 до 1 тисячі представників ЛГБТ-спільноти. Ці повідомлення викликали бурхливі дискусії в соціальних мережах.