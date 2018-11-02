Християнські громади Латвії проведуть «Сирітську неділю»

У християнських громадах і парафіях Латвії вже п'ятий рік поспіль відзначатимуть «Сирітську неділю».

Як повідомляє «Благовіст-Інфо», цього року його відзначатимуть 4 листопада. Основна мета заходу – привернути увагу суспільства до сиріт і дітей, які залишилися без батьків.

«Сирітська неділя» - міжнародна екуменічна ініціатива, в яку залучені християнські громади в усьому світі. Глави найбільших християнських громад Латвії підписали заклик до латвійських парафій приєднатися до цієї ініціативи, щоб у своїх молитвах, проповідях і в ході тематичних заходів було звернено увагу до проблем дітей-сиріт. За останніми даними, в дитячих будинках Латвії виховуються близько 800 дітей.

Товариство «Латвійський Християнський альянс – дітям» за посередництва християнських конфесій Латвії сподівається донести до жителів країни думку про те, що будь-яка людина може допомогти сироті. Це може бути й гостьова сім'я, і прийомна сім'я, і можливість стати опікуном або волонтером у дитячому будинку.

Цього року головне богослужіння «Сирітської неділі» відбудеться у ризькій громаді святої Марії Магдалини (Римо-Католицька Церква Латвії). У цей день у християнських громадах Латвії відбудеться багато заходів для вихованців дитячих будинків.