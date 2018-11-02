В Іраку відновлюють християнські храми, зруйновані бойовиками
10:15, 02 листопада 2018Світ
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Терористи ІДІЛ знищили в Іраку десятки церков / islam-today.ru
Влада Іраку почали реалізацію масштабної програми відновлення зруйнованих бойовиками міжнародного терористичного угруповання «Ісламська держава» християнських храмів.
Як повідомляє Islam-today, відремонтовані або відреставровані будуть десятки церков по всій країні, які, перебуваючи під контролем ІДІЛ, отримали значний збиток.
Між тим, як заявив губернатор провінції Найнава Навфаль аль-Якуб, в Ірак продовжують повертатися християни.
Столиця провінції, Мосул, перебувала під контролем ІДІЛ з 2014 року. Прихід бойовиків спровокував масовий вихід християн – тисячі з яких були вбиті. Джихадисти зрівняли з землею 15 храмів провінції, ще 40 отримали різні ушкодження.
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