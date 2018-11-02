В Іраку відновлюють християнські храми, зруйновані бойовиками

Влада Іраку почали реалізацію масштабної програми відновлення зруйнованих бойовиками міжнародного терористичного угруповання «Ісламська держава» християнських храмів.

Як повідомляє Islam-today, відремонтовані або відреставровані будуть десятки церков по всій країні, які, перебуваючи під контролем ІДІЛ, отримали значний збиток.

Між тим, як заявив губернатор провінції Найнава Навфаль аль-Якуб, в Ірак продовжують повертатися християни.

Столиця провінції, Мосул, перебувала під контролем ІДІЛ з 2014 року. Прихід бойовиків спровокував масовий вихід християн – тисячі з яких були вбиті. Джихадисти зрівняли з землею 15 храмів провінції, ще 40 отримали різні ушкодження.