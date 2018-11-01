У Латвії за рік церквам і релігійним організаціям пожертвували понад 19 млн євро

Згідно з інформацією Служби держдоходів Латвії (СДЛ), у 2017 році церквам і релігійним організаціям Латвії було пожертвувано 19,64 млн. євро, що на 2,1 млн. євро більше, ніж роком раніше, коли обсяг пожертвувань склав 17, 54 млн. євро.

За даними міністерства юстиції Латвії минулого року майже на 40 000 людей збільшалася і кількість віруючих у країні. Однак цей факт можна пов'язати з тим, що у 2017 році звіти про свою діяльність подали більше громад і релігійних організацій, повідомляє "Благовіст-інфо".

Як зазначають у СДЛ, у 2017 році церкви і релігійні організації Латвії витратили 18,74 млн. євро (з пожертв). При цьому сума невикористаних пожертвувань і подарунків склала 11,4 млн. євро.

Як і в 2016 році, велика частина жертводавців церквам і релігійним організаціям залишилася анонімною. На правах анонімності церквам пожертвували 7,92 млн. євро. Від юридичних осіб з Латвії церкви і релігійні організації отримали 4, 48 млн. євро (роком раніше — 3,64 млн. євро), від іноземних юридичних осіб — 3,65 млн. євро (на 450 000 євро більше, ніж у 2016 році).

У якості подарунків і пожертвувань від інших осіб у скарбницю релігійних організацій минулого року надійшло 511 960 євро, пожертвування фізичних осіб (резидентів) склали 2,72 млн. євро, а нерезидентів — 354 611 євро.