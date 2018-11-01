У Нігерії бойовики вимагають 275 млн доларів за звільнення християнської дівчинки

Ісламське радикальне угрупування «Боко Харам» у Нігерії зажадало 100 млрд нігерійських найр (275 млн доларів США) за звільнення 15-річної Леа Шарібу. Вона єдина з понад 100 викрадених школярок залишається у полоні через те, що відмовилася відректися від своєї віри в Ісуса Христа і прийняти іслам.

Бойовики викрали її та ще 109 школярок із Державного науково-технічного коледжу для дівчаток у штаті Йобе 19 лютого. Більшість дівчаток відпустили приблизно за місяць, п'ятьох дівчаток убили, повідомляє "Католицький оглядач" з посиланням на The Christian Post.

Друг сім'ї Джоса Глоріа Самді Пулду розповіла, що для близьких Леї сума в 100 млрд найр непідйомна, тому вони продовжують молитися і сподіваються, що уряд знайде спосіб звільнити дівчинку.

«Я розмовляла з батьками Леа в неділю (28 жовтня). Усе, що ми можемо – тільки молитися, – сказала вона. – Ми молимося за Лею, ми молимося за уряд, ми молимося за «Боко Харам» і всіх інших. Нехай Бог втрутиться в цю ситуацію».

Неназване джерело з уряду підтвердило в неділю, що ісламські радикали вимагали зазначену вище суму грошей за дівчинку. Джерело запевнило, що уряд Нігерії працює над її звільненням.