У Єрусалимі в день виборів до муніципальної ради провели вибори у Біблійному зоопарку

Біблійний зоопарк у Єрусалимі оголосив результати власних виборів, які проводилися одночасно з виборами до муніципальної ради столиці Ізраїлю.

На Facebook-сторінці зоопарку кажуть, що в голосуванні взяли участь 693 відвідувача.

У важкій боротьбі переміг лев на кличку Зів. У повідомленні наголошується, що ця перемога є «природною», оскільки лев є символом ізраїльської столиці. Крім того, виборці підтримали програму Зіва, який обіцяв зробити столицю сильною.

На другому місці опинився кандидат від партії левів та носорогів, які в своїй передвиборчій програмі обіцяли Єрусалиму «сильне керівництво».

І, нарешті, на третьому місці — партія кенгуру, члени якої обіцяли піклуватися не тільки про свою кишеню, але і кишені виборців.