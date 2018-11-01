этот материал доступен на русском

В Індії язичники захопили християнський храм

17:37, 01 листопада 2018
Світ
1053 0
Представники язичницької групи перед захопленим храмом / islam-today.ru

Як повідомляє Islam-today з посиланням на видання «Christian Post», «ритуал» у протестантському храмі в селищі Кхаднга у штаті Джаркханд на сході країни влаштували приблизно 50 послідовників племінної віри Сарна Дхарам («релігія святих лісів»), чисельність якої в країні на сьогодні складає 5 мільйонів осіб.

Активісти-язичники обвинувачують протестантських місіонерів у будівництві шкіл, лікарень та інших соціальних установ для нібито пропаганди християнства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter