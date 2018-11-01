В Індії язичники захопили християнський храм
17:37, 01 листопада 2018Світ
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Представники язичницької групи перед захопленим храмом / islam-today.ru
В Індії язичники-радикали захопили один із християнських храмів, знесли хрест і провели в ньому «церемонію очищення».
Як повідомляє Islam-today з посиланням на видання «Christian Post», «ритуал» у протестантському храмі в селищі Кхаднга у штаті Джаркханд на сході країни влаштували приблизно 50 послідовників племінної віри Сарна Дхарам («релігія святих лісів»), чисельність якої в країні на сьогодні складає 5 мільйонів осіб.
Активісти-язичники обвинувачують протестантських місіонерів у будівництві шкіл, лікарень та інших соціальних установ для нібито пропаганди християнства.
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