В Індії язичники захопили християнський храм

В Індії язичники-радикали захопили один із християнських храмів, знесли хрест і провели в ньому «церемонію очищення».

Як повідомляє Islam-today з посиланням на видання «Christian Post», «ритуал» у протестантському храмі в селищі Кхаднга у штаті Джаркханд на сході країни влаштували приблизно 50 послідовників племінної віри Сарна Дхарам («релігія святих лісів»), чисельність якої в країні на сьогодні складає 5 мільйонів осіб.

Активісти-язичники обвинувачують протестантських місіонерів у будівництві шкіл, лікарень та інших соціальних установ для нібито пропаганди християнства.