Після нападу на синагогу в Піттсбурзі Мін'юст США створив сайт про злочини на ґрунті ненависті

Міністерство юстиції США запустило новий сайт про боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті.

Це сталося 29 жовтня, через два дні після того, як 11 віруючих були застрелені в синагозі Піттсбурга, повідомляє "Лехаим".

Веб-сайт представляє матеріали про злочини на ґрунті ненависті для правоохоронних органів, засобів масової інформації, дослідників, жертв, правозахисних організацій та інших. У його складі містяться навчальні матеріали, технічна допомога, відеоматеріали, дослідницькі звіти, статистичні дані та інша інформація.

«Люди повинні мати можливість жити своїм життям без загрози насильства та дискримінації, незалежно від того, хто вони, у що вони вірять чи як вони моляться. Ми будемо продовжувати приділяти першочергову увагу нашій роботі, залучаючи до відповідальності винних у злочинах на ґрунті ненависті по всій країні», – йдеться в заяві виконуючого обов'язки помічника генерального прокурора Джона Гора.

Міністерство юстиції заявило, що за останні 10 років воно звинуватило понад 300 осіб у скоєнні злочинів на ґрунті ненависті.

Доступ до веб-сайту, присвяченого злочинам на ґрунті ненависті, можна отримати через сайт Міністерства юстиції за адресою www.justice.gov.