У Південній Кореї узаконили відмову від служби в армії за релігійними переконаннями

Верховний суд Південної Кореї узаконив відмова від служби в армії за релігійними переконаннями.

В опублікованому рішенні, зокрема, зазначається, що «покарання за відмову від служби на підставі релігійних вірувань є неконституційним, оскільки порушує права індивіда на свободу совісті та ставить під загрозу інші основні свободи», повідомляє Islam-today.

Рішення судом було прийнято на підставі перегляду справи 34-річного жителя країни, раніше засудженого за ухилення від служби у збройних силах. Він був засуджений до 1,5 років в'язниці, тепер же судимість з чоловіка знята.

У Південній Кореї всі чоловіки, які досягли повноліття, зобов'язані пройти службу в національних збройних силах. Відмова від служби за релігійними переконаннями раніше каралася тюремним ув'язненням.