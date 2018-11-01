У Чехії геям можуть дозволити укладати шлюби та всиновлювати дітей

Парламент Чехії обговорить законопроект, який дозволить представникам ЛГБТ-спільноти укласти шлюб та всиновлювати дітей

Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на "Associated Press".

У парламенті планують обговорити документ, який надаватиме представникам ЛГБТ-спільноти право юридично оформлювати свої відносини.

Зазначається, що у 2006 році парламент Чехії проголосував за закон, який дозволив одностатевим партнерам офіційно оформляти партнерство. Вони отримали права на спадкування та охорону здоров'я, аналогічні тим, які мають традиційні пари. Втім одностатевим партнерам не дозволили одружуватися та всиновлювати дітей. Новий законопроект ліквідує цю нерівність.

Чеська Республіка стане першою пострадянською країною, де представники ЛГБТ отримають рівні права зі звичайними громадянами, якщо його підтримають депутати.