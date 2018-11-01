При ремонті посольства Ватикану в Римі виявили людські останки

Під час ремонту в прибудові до будівлі апостольської нунціатури Ватикану в Римі були виявлені людські останки, а саме фрагменти кісток.

Як повідомляють "Букви", про це поінформували в прес-службі Святого Престолу.

Жандармерія Ватикану вже передала інформацію про інцидент своєму керівництву, а також владі Італії.

Прокуратура Риму вже почала розслідування за статтею про вбивство. Слідство має намір провести ряд експертиз, щоб ідентифікувати останки.

Прокурор Риму Джузеппе Пін'ятоне, зокрема, доручив встановити вік, стать, дату смерті загиблих або загиблого (поки невідомо, скільком людям належать останки).

У Ватикані запевнили, що готові співпрацювати зі слідчими.

Як зазначає британське агентство ВВС, моторошна знахідка може стати ключем до розкриття 35-річної таємниці. Мова йде про зникнення 15-річної Емануель Орланді. Вона була дочкою службовця Ватикану (співробітника канцелярії Папи Римського) і зникла в 1983 році, коли пішла на урок музики. Передбачається, що знайдені останки можуть належати зниклій дівчинці. Гучна справа про її зникнення так і залишилася нерозкритою.