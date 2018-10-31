На фестивалі православних ЗМІ вчили привертати увагу до довгих текстів

Люди у мережі продовжують читати так звані «лонгріди», хоча короткий формат і користується незрівнянно більшою популярністю.

Про це заступник директора Фонду «Фома Центр» Олексій Соколов розповів на своєму майстер-класі у рамках VIII фестивалю православних ЗМІ «Віра і слово», повідомляє сайт журналу "Фома".

— Короткий матеріал завжди має більше шансів, але наш досвід у «Фомі» показав, що несподівано «вистрілити» і зібрати велику кількість прочитань може і довгий текст, — сказав Олексій Соколов. — Наприклад, цього місяця найбільш читаним матеріалом у нас була велика стаття про книгу «Тарас Бульба».

За словами представника «Фоми», ключову роль у досягненні успіху відіграє робота з каналами поширення контенту. Сучасне цифрове середовище пропонує безліч засобів виходу на широку аудиторію: це не тільки звичні соціальні мережі, але також рекомендаційні сервіси і багато іншого. Зокрема Олексій Соколов навів приклади ефективної подачі довгих текстів мережах ВКонтакте та Instagram.