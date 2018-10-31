У Греції уряд має намір закріпити в Конституції релігійний нейтралітет
16:01, 31 жовтня 2018Світ
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Прем'єр Греції / fdlx.com
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що уряд країни планує змінити відносини між церквою і державою в рамках конституційної реформи.
Про це повідомляє "Ekathimerini".
За його словами, "церква і держава мають зрілість, мудрість та чутливість поставити свої відносини на раціональну основу".
"Настав час чітко закріпити в Конституції релігійний нейтралітет грецької держави, з усім, що це тягне за собою на практиці й з точки зору регулювання", - сказав він.
Однак Ціпрас не пояснив, якою саме буде ця форма відносин.
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