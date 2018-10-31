У Франції цистерціанському монастирю Фонтене виповнилося 900 років

У Бургундії (Франція) 900 років тому відбулася церемонія закладки фундаменту одного з найбільш збережених монастирів цистерціанців на поточний момент Фонтене, заснований у 1118 році Бернаром Клервоським.

Як повідомляє "Седмиця", Фонтене розташований на території департаменту Кот-д'ор. У монастирі досі відчувається дух його засновників.

Фонтене пов'язаний зі святим Бенедиктом Нурсійським, тут наочно явлена його головна заповідь "Ora et labora", молись і працюй.

В абатстві було справді вдосталь роботи: осушення боліт, очищення, корчування дерев, розвиток сільського господарства та рибальства. Для цистерціанців робота була шляхом до милості Господа. Цистерціанський орден був заснований у 1098 році в монастирі Сіто біля Діжона бенедиктинським абатом Робертом Молезмським. Але справжній прорив цистерцианців у Європі стався під час Бернара Клервоського, харизматичного аристократа з організаторськими здібностями. Цистерцианство було зустрічним рухом до клюнійської реформи як протест проти падіння моральності чернецтва та духовенства, проти втручання світської влади в церковне життя. Головна вимога - суворе дотримання статуту святого Бенедикта.

Жоден камінь не розташований у Фонтене випадковим чином. Кімната для обігріву знаходиться поруч зі скрипторіумом, щоб руки не мерзли при написанні листів, з монастирської галереї прохід йде прямо на поле для робіт, з кімнати для сну в хор церкви лише пара кроків - як раз для нічної молитви. У дорміторіумі перебувало одночасно близько 300 монахів, прості солом'яні мати протягнуті на 56 метрів один за одним.

Занепад абатства почався під час Столітньої війни, Фонтене був пограбований армією англійського короля Едуарда III, у 1450 році монастир переніс пожежу. У XVIII столітті число ченців різко скоротилося, а в період Великої французької революції Фонтене був закритий. У кінці XVIII століття монастир було продано французькому фабриканту Клоду Гюго, який зробив із монастиря паперову фабрику. У 1820 році сім'я Монгольф'є придбала монастир у власність, потім у 1906 році монастир був куплений меценатом Едуардом Енаром, паперова фабрика була закрита і стали проводитися масштабні відновлювальні роботи з ініціативи Енара, які повернули монастирю його первісний вигляд. У 1981 році, монастир був включений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і все ще знаходиться у приватній власності, як кінозал. Велика частина абатства відкрита для відвідувань з організованими екскурсіями.