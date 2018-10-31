У Чикаго всередині храму створено баскетбольний майданчик (фото)

Влада Чикаго у 2017 році прийняла рішення переробити невикористовувані приміщення історичних будівель в простір для виставок та мистецьких заходів.

У компанії "Nike" виникла ідея створити всередині однієї з недіючих церков великий баскетбольний майданчик – з ігровим полем, роздягальнями та тренажерним залом, повідомляє "Чемпіонат".

У церкві вже проводяться тренування для дівчаток і хлопчиків у віці від 7 до 17 років протягом усього робочого тижня, а у вихідні дні Божий дім відкритий для прихожан, головне – записатися для відвідування тренування на офіційному сайті заздалегідь.

До невпізнання змінивши внутрішнє оздоблення церкви, архітектори зовсім не чіпали зовнішній фасад. І будівля все ще продовжує радувати відвідувачів середньовічним дизайном в стилі ампір. Що стосується внутрішніх змін, то в самому центрі собору з'явився великий баскетбольний майданчик, а вітражі з релігійними сюжетами замінили візерунчастими скляними малюнками баскетбольного м'яча.