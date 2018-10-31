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У Колумбії сатаністи вбили немовля

13:52, 31 жовтня 2018
Світ
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Трагедія сталася в Колумбії напередодні Хелловіна / islam-today.ru

Як повідомляє Islam-today з посиланням на колумбійські ЗМІ, трагедія сталася днями. Тривогу підняла мати дівчинки, яка не виявила дочка, коли зайшла в дитячу кімнату. Дівчинку викрали, а потім вбили – тіло її було виявлено неподалік від будинку.

Місцеве населення стверджує, що страшний злочин скоїли сатаністи в переддень свята Хелловін.

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