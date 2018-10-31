У Ватикані на площі Святого Петра встановлять різдвяні ясла з піску

Різдвяні ясла на площі Святого Петра у Ватикані будуть споруджені цього року з піску.

Автори ідеї хочуть таким чином втілити в життя давню традицію італійського міста Єзоло, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на "l'osservatore Romano".

Сцена Різдва Христового за доломітового піску займе площу близько 25 кв. м. Її основною частиною стане піщаний барельєф довжиною 16 м, висотою 6 м і глибиною 5 м. На створення незвичайної композиції піде 1000 кубометрів піску. Перед тим як пісок відправиться в Рим, його благословить Патріарх Венеції Франческо Моралья.

Спорудження ясел почнеться в середині листопада, їхнє урочисте відкриття відбудеться 7 грудня. Артефакт буде знаходитися на площі до 13 січня.

Крім ясел на головній площі Ватикану – як і в попередні роки, буде встановлена ялинка. Він приїде в Рим теж з півночі Італії – з єпархії Конкордія-Порденоне. Висота лісової красуні – 21 метр, діаметр в області нижніх гілок – 10 метрів.