Конфлікт між Коптською та Ефіопською Церквами загострився через права на монастир у Єрусалимі

Загострився конфлікт між Коптською та Ефіопською Церквами через права на монастир Дейр-ес-Султан у Єрусалимі.

І копти, і ефіопи вважають, що обитель, розташована на даху базиліки Воскресіння Христового (Храм Гробу Господнього), належить їм, повідомляє "Благовіст-Інфо".

Синод Ефіопської Православної Церкви, засідання якого відбулось днями, схвалив текст листа, у якому висловлюється подяка уряду Ізраїлю за готовність розпочати невідкладні реставраційні роботи в монастирі Дейр-ес-Султан всупереч опору з боку представників Коптської Церкви.

Повідомляється, що Ефіопська Церква розпочала інформаційну кампанію з метою довести належність єрусалимського монастиря саме ефіопам, а не коптам, як стверджує протилежна сторона.

Конфлікт навколо обителі Дейр-ес-Султан може звести нанівець процес зміцнення відносин між Коптською й Ефіопською Церквами, що намітився в останні роки. У січні 2015 року ефіопський Патріарх Матіас відвідав Єгипет, що стало важливим кроком у подоланні колишніх суперечок між двома Церквами. Церква Ефіопії перебувала під юрисдикцією Коптської Церкви аж до 1959 року, коли їй була надана автокефалія.

24 жовтня коптські ченці влаштували в храмі Гробу Господнього сидячий страйк із метою не пропустити в монастир Дейр-ес-Султан співробітників ізраїльського управління у справах старожитностей, були насильно евакуйовані ізраїльськими поліцейськими. Весь світ облетіли фотографії коптського ченця в наручниках.

Новий виток конфлікту почався після того, як ізраїльське Управління у справах старожитностей вирішило здійснити реставрацію монастиря, погодивши хід робіт з ефіопськими ченцями. Зі свого боку, копти рішуче спротивилися ремонту, вважаючи, що він може стати непрямим підтвердженням статусу обителі.