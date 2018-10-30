Федір Конюхов освятить води Тихого океану

Освячення вод Тихого океану і дві православні літургії відбудуться під час першої у світі кругосвітньої подорожі на весловому човні, заявив російський мандрівник і православний священик Федір Конюхов.

У 2018-2020 роках Конюхов має намір у три етапи здійснити одиночний перехід на весловому човні «Акрос» навколо світу. За всю історію переходів на веслових човнах через океани нікому не вдалося перетнути Південний океан і обігнути мис Горн на весловому човні, повідомляє "Благовіст-інфо".

«Я — православний священик, я думаю там дві літургії провести. Я виберу, коли буде гарна погода і зроблю собі запас часу... Також я океанську воду буду освячувати. А в основному гребеш, а сам молишся», – сказав Конюхов.

Маршрут розбитий на три етапи: у листопаді 2018 року старт з Нової Зеландії до мису Горн (Чилі); у грудні 2019 року продовження від мису Горн до Австралії, мис Люїн; у грудні 2020 року — перехід з Австралії до Нової Зеландії. Середня тривалість кожного етапу становитиме 120 днів, а загальна протяжність навколосвітньої подорожі — 27 тисяч кілометрів.