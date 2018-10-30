В Ісландії швидко відновлюється давньо скандинавська язичницька віра «Асатру»

Державна лютеранська «Народна церква» Ісландії переживає кризу й занепад, а тим часом в країні швидко відновлюється і поширюється язичницька давньо скандинавська віра «Асатру» часів вікінгів.

Як повідомляє «Седмиця» з посиланням на «Іcelandmag».

До державної євангелічно-лютеранської церкви (так званої «Народної церкви»), очолюваної єпископом з резиденцією в Рейк'явіку, формально належить переважна більшість жителів острова. Церква має близько 300 парафій і понад сотню пасторів, які ще недавно духовно опікувалися 245 тисячами віруючих, хоча з них лише 10% відвідують храми хоча б раз в місяць, за даними церковної статистики.

Однак в останні роки державна лютеранська церква швидко втрачає прихожан. Як показують останні дані державної статистичної служби Registers Iceland, лише за перші 9 місяців 2018 року церкву покинуло 2030 парафіян, причому це єдина з п'яти найбільших релігійних згромаджень країни, реєструє результат членів конгрегації.

Серед цих п'яти згромаджень чотири християнських й одна язичницька. Народна церква, за свіжими даними, окормляє 233,062 парафіян, що становить 65.6% населення країни; слідом йде Католицька церква Ісландії (13,799 парафіян, або на 3.9% населення); Вільна церква Рейк'явіка (9,866 послідовників або 2.8% населення); Вільна церква Хафнарфьордура (6,946 последователей або 2% населення); і Язичницька асоціація Ісландії, сповідує давньо скандинавську віру «Асатру» епохи вікінгів (4,349 язичників або 1.2% населення). За даними служби Registers Iceland, є також відокремленням язичницької віри «Рейк'явік» чисельністю 26 осіб, тобто в сукупності язичників в країні налічується 4,375. Жодна з інших діючих у країні конгрегацій (а їх офіційно налічується 47) не перевершує за чисельністю 1% населення країни.

Язичницька релігія Асатру вважається найбільшою нехристиянською конгрегацією Ісландії, причому її чисельність зросла на 8% за дев'ять місяців. Разом у зневіру та язичництво всього за 10 місяців цього року пішло близько 17% населення країни.