В Оксфорді студенти хочуть вигнати християнську проповідницьку групу за її консервативні погляди

Студенти провідного британського університету проголосували за вигнання християнської проповідницької групи з університету за її консервативні погляди на шлюб, аборт і стать, як такі, що "загрожують фізичному і психічному здоров'ю" студентів.

Як повідомляє "Седмиця" з посиланням на "Сhristianpost" і "Сhristiantoday", християнська спільнота запланувала провести масштабне 4-денне християнське зібрання в університетському залі Lady Margaret Hall влітку 2019 року, але тепер цим планам не судилося збутися. У передовиці університетської газети "The Oxford Student" розповідається про те, як Молодіжна палата представників на своєму засіданні переважною більшістю (81 голосами проти 8 за 2 утрималися) проголосувала за вигнання християнської організації "Академія Християнського концерну в Уілберфорсі" (Christian Concern's Wilberforce Academy) з університету.

Студентські депутати звинуватили організацію в тому, що "вона веде цілеспрямоване навчання, готуючи студентів до проповіді слова Христового у суспільному житті". Заборона поки вважається попередньою, оскільки її ще має затвердити вища рада університету, засідання якої відбудеться через чотири тижні.

На засіданні молодих парламентаріїв університету цю організацію християн також звинуватили в тому, що вона пропагує "консервативне розуміння шлюбу як союзу чоловіка і жінки" і попереджає про небезпеку ісламізації західних країн.

За інформацією видання "The Telegraph", боротьбу проти християнський групи очолили активісти студентського ЛГБТ спільноти, незадоволені діяльністю групи в університеті і їх консервативними поглядами, а також підтримкою активних протестів у клініках, де роблять аборти під гаслом "за життя".