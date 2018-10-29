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У синагогах Франції посилили заходи безпеки

18:59, 29 жовтня 2018
Світ
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У Франції посилені заходи безпеки в синагогах / dw.com

Про відповідне розпорядження французький міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер написав у своєму мікроблозі у Twitter напередодні ввечері.

Рішення прийнято після нападу на синагогу в американському Піттсбурзі (штат Пенсильванія), повідомляє Deutche Welle.

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