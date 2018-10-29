У синагогах Франції посилили заходи безпеки

У Франції з неділі, 28 жовтня, посилені заходи безпеки у синагогах.

Про відповідне розпорядження французький міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер написав у своєму мікроблозі у Twitter напередодні ввечері.

Рішення прийнято після нападу на синагогу в американському Піттсбурзі (штат Пенсильванія), повідомляє Deutche Welle.