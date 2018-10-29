У Греції в результаті землетрусу постраждала церква XIII століття

Церква XIII століття в Строфадії була пошкоджена в результаті землетрусу біля берегів Греції в Середземному морі.

Про це повідомляє «Благовіст-Інфо» з посиланням на портал imerazante.gr.

Землетрус магнітудою 6,8 було зафіксовано в 38 км від міста Закінтос і в 28 км від села Літакія на острові Закінф. Його епіцентр залягав на глибині 10 км. Монастир був побудований в 1241 році й служив фортецею для захисту від піратів. Під час землетрусу в 1997 році храму було завдано серйозної шкоди, відтоді відновлювальні роботи в ньому не проводилися.

Про жертви й постраждалих в результаті землетрусу поки не повідомлялося. Відомо, що були пошкоджені лінії енергопостачання, а на іншій частині острова зафіксовані каменепади.