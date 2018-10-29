В Ірландії приберуть з конституції статтю про покарання за богохульство

Жителями Ірландії було прийнято рішення прибрати з конституції держави статтю, яка передбачає покарання за богохульство.

Як повідомляє RTE, таку позицію на референдумі висловили близько 70 % населення країни, які взяли участь у голосуванні. Ініціативу підтримали всі політичні та релігійні сили ірландської держави.

В останній раз на території Ірландії за богохульство чоловік був засуджений у 1855 році. Три роки тому місцевими співробітниками правоохоронних служб проводилося розслідування щодо комедіанта Стівена Фрая за його висловлювання про Бога.

Пізніше ірландська влада вирішила, що слова артиста образили достатню кількість людей, щоб засудити його, і справу було закрито. Однак ті події і нагадали жителям ірландської держави про існування в конституції, яка була прийнята в 1937 році, цієї статті. У ній йдеться про те, що публікація або висловлювання, яке має "блюзнірське, крамольне та непристойний зміст, є злочином, який може бути покараний відповідно до закону".

Католицька Церква також визнала цю статтю застарілою і такою, що служить, в першу чергу, для виправдання насильства й утисків щодо різних меншин. Релігійні діячі відзначають, що нападки на чужу віру також є неприпустимими.