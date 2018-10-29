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У Білорусі після суботника виявили спиляний хрест

11:45, 29 жовтня 2018
Світ
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У Куропатах / Reuters

Працювали близько 200 осіб Федерації профспілок Білорусі, "Білої Русі" і БРСМ, повідомляє "Наша Нива".

Після закінчення робіт Дмитро Дашкевич помітив, що один із хрестів спиляний.

Спиляний хрест / facebook.com
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