У Білорусі після суботника виявили спиляний хрест
11:45, 29 жовтня 2018Світ
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У Куропатах / Reuters
У Куропатах (Білорусь) 27 жовтня пройшов суботник із прибирання та благоустрою території, після якого виявили спиляний хрест.
Працювали близько 200 осіб Федерації профспілок Білорусі, "Білої Русі" і БРСМ, повідомляє "Наша Нива".
Після закінчення робіт Дмитро Дашкевич помітив, що один із хрестів спиляний.
Спиляний хрест / facebook.com
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