У Білорусі після суботника виявили спиляний хрест

У Куропатах (Білорусь) 27 жовтня пройшов суботник із прибирання та благоустрою території, після якого виявили спиляний хрест.

Працювали близько 200 осіб Федерації профспілок Білорусі, "Білої Русі" і БРСМ, повідомляє "Наша Нива".

Після закінчення робіт Дмитро Дашкевич помітив, що один із хрестів спиляний.