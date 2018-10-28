Російський мільярдер побудував храм, який «подарував» Іісусу Христу

Російський мільярдер побудував на приватні кошти храм.

Як повідомляє російський "П'ятий канал", головного спонсора храму відобразили на горельєфі, де бізнесмен дарує Іісусу Христу мініатюрну копію храму.

За даними телеканалу, це не перший храм, де бізнесмен увічнює себе або своїх родичів. У минулому році він побудував ще один храм, де на фресці була зображена його юна онука.

У новому храмі мільярдер зображений не один, а разом із сім'єю. На горельєфі при вході у Спас-на-Кам'янці він передає Іісусу Христу храм.

Російський бізнесмен, який побудував храм, входить до списку 200 найбагатших росіян за версією журналу Forbes і є гендиректором групи «Еталон».