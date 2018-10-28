У США школярки-сатанистки намагалися зарізати і з'їсти учнів молодших класів

Школа в американському містечку Бартау (штат Флорида) опинилася в центрі гучного скандалу через двох учениць-сатанисток, що задумали вбивати маленьких школярів і пити їх кров.

На щастя, дорослі зірвали страшний задум двох подруг, одній з яких 11 років, а інший – 12. Обидві були арештовані і на цей час знаходяться у центрі для неповнолітніх, пише The Independent з посиланням на джерело в поліції.

Як встановили слідчі, дівчата під час уїк-енду надивилися фільмів жахів і вирішили нападати на маленьких і слабких учнів у туалетах, потім їсти їх плоть і пити кров. Таким чином, малолітні злочинниці хотіли стати ближче до Сатани.

У поліції обізнані, що найближчим часом школярки-сатанистки збиралися убити як мінімум одну людину в надії довести свій список жертв до 15-25 людей.

«Всі ці вбивства пов'язувалися з надією, що вони стануть жахливими грішницями, і це гарантує їм, що, покінчивши з собою, вони відправляться у пекло і будуть із Сатаною», — відзначили в поліції.

Підлітки потрапили у поле зору адміністрації навчального закладу через свою підозрілу поведінку. У той день подруги пропустили заняття. У результаті пошуків їх виявили у школі з чотирма ножами, різаком для піци та заточкою для ножів.

Тепер прокуратура має вирішити як судити затриманих – як неповнолітніх або як дорослих.