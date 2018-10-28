У США 11 людей загинуло під час нападу на синагогу

До 11 осіб зросла кількість загиблих при нападі на синагогу в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія).

Ще шість осіб, включно із чотирма поліцейськими, отримали поранення, передає телеканал Fox News.

Сам стрілець отримав численні вогнепальні поранення при затриманні і був госпіталізований. Його стан оцінюється медиками як середньої тяжкості.

Поліція встановила особу нападника. Ним виявився 48-річний американець Роберт Бауерс. За попередніми даними, спільників у чоловіка не було, і він раніше не потрапляв у поле зору поліції. Найближчим часом проти нього збираються висунути звинувачення у злочинах на ґрунті релігійної нетерпимості.

Інцидент у синагозі Піттсбурга стався вранці в суботу, 27 жовтня. Нападник увірвався в іудейський храм озброєний штурмовою гвинтівкою і кількома пістолетами, і відкрив стрілянину по людях, які перебували всередині. За словами очевидців, стрілець викрикував антисемітські гасла.